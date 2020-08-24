Из горящего дома в Екатеринбурге эвакуировали десятки человек

11:54 | 25.08.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Чайковского произошёл пожар в жилом 21-этажном доме. Спасатели эвакуировали 50 человек, в том числе трёх детей.



Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 07:43. На место отправились три единицы техники и 10 человек личного состава. Установлено, что в результате возгорания были повреждены электропроводка и водонагреватель.



«В 07:52 огонь локализован, в 07:53 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 08:42»,- сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



В пожаре никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»