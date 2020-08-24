В Екатеринбурге в аварии пострадали два человека

В Екатеринбурге на Вторчермете произошла авария с участием Toyota Corolla и Mercedes. Есть пострадавшие.По некоторым данным, водитель Toyota Corolla двигался со стороны Окружной в направлении Вторчермета и при совершении левого поворота на Патриса Лумумбы не уступил дорогу. В результате этого в него врезался Mercedes, который ехал во встречном направлении.Пассажира Mercedes увезли в больницу. Также пострадал водитель Corolla, но он после осмотра от госпитализации отказался.