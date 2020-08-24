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10:55 | 25.08.2020

Фото: stv24.tv

Экс-судебный пристав на Урале обвиняется в коррупционных преступлениях

В Туринске по материалам прокуратуры в отношении бывшего судебного пристава возбуждены уголовные дела. Его обвиняют в совершении коррупционных преступлениях, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Установлено, что на исполнении у судебного пристава (сейчас он уволен) находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина долга по кредиту в пользу микрофинансовой организации.

У мужчины возник корыстный умысел на хищение денежных средств должника. С этой целью пристав предложил ему погасить долг, лично передав деньги. При этом получать средства от должника приставу запрещено. В результате обмана должник передал приставу деньги, однако тот средства в пользу взыскателя не перечислил, а присвоил их себе.

В отношении бывшего судебного пристава возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием служебного положения), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры.
 

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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