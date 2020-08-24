На Репина в Екатеринбурге запретили повороты на трёх перекрёстках

10:38 | 25.08.2020

Фото: car.ru

В Екатеринбурге на улице Репина отменили повороты на трёх перекрёстках. Такие изменения необходимы для улучшения пропускной способности улиц и повышения безопасности.



С Волгоградской запретили левый поворот на Репина через трамвайную линию в сторону ТЦ «Радуга-парк». Те, кто едет со стороны Металлургов в сторону Широкой речки, больше не смогут проезжать прямо с крайней правой полосы – там можно будет только поворачивать направо.



Также на Репина запретили поворачивать налево на Начдива Васильева тем, кто едет со стороны улицы Заводской. А водителям, которые едут со стороны Волгоградской, запретили левый поворот на Заводскую.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»