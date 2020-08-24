В пожаре в Екатеринбурге погиб мужчина

10:19 | 25.08.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге произошёл пожар в жилом доме на проспекте Седова. Из здания эвакуировали 29 человек, пять из них – с помощью спасательных устройств. Есть погибший.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация об инциденте поступила на пульт диспетчера накануне в 22:02. На место отправились три единицы техники и девять человек личного состава.



В результате пожара погиб мужчина 1977 года рождения. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»