В конкурсе «Миссис Екатеринбург – 2020» выберут лучшую маму города

09:57 | 25.08.2020

Фото: Марина Подкорытова / «Наша Газета»

В столице Урала пройдёт общегородской конкурс красоты «Миссис Екатеринбург – 2020». В рамках конкурса выберут главную маму города. Принять участие смогут все жительницы Екатеринбурга от 25 до 50 лет, у которых есть дети.



Директор конкурса Марина Степура решилась не проводить традиционный открытый кастинга. Претендентки пройдут собеседование с педагогами конкурса, где будут оцениваться их обаяние, харизма и внутренние качества.



На собеседовании выберут 35–45 участниц. Финал конкурса, согласно плану, пройдёт 14 ноября.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»