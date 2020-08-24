В Екатеринбурге установили зоны охраны «Доходного дома в стиле «а-ля Рюс»

09:39 | 25.08.2020

Фото: Google

В Екатеринбурге взяли под охрану объект культурного наследия регионального значения «Доходный дом в стиле «а-ля Рюс», который расположен на улице Гоголя, 20/5.



Соответствующий приказ (№ 719), размещённый на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области, выпустило региональное Управление госохраны объектов культурного наследия.



На объекте устанавливаются зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Установление охранной зоны и зоны охраняемого природного ландшафта не предусматривается.



Контроль за исполнением приказа возложен на замначальника регионального Управления госохраны объектов культурного наследия Кульпину.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»