Зооспасатель на Урале удочкой снял кота с дерева

09:17 | 25.08.2020

Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге»

Накануне, 23 августа, в посёлке Красном в Свердловской области кот застрял на берёзе и просидел там больше суток.



Как сообщается в группе «ЗооСпас в Екатеринбурге», случай был несложным, однако доставать кота пришлось удочкой. Ветка, на который сидел питомец, была тонкой и наклонённой.



«Успеху немало способствовал флегматичный нрав кота и его достаточно неспортивная комплекция»,- отмечается в группе.



Сейчас здоровью питомца ничего не угрожает.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»