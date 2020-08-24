У игрока «Урала» Андрея Егорычева родилась дочка

22:25 | 24.08.2020

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

У полузащитника ФК «Урал» Андрея Егорычева родилась дочка. Малышку назвали Аленой.



«Мы поздравляем Андрея и его супругу Инну с этим важным событием в их жизни! Желаем молодым родителям терпения и успехов в воспитании!», - сказали в пресс-службе клуба.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»