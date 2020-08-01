128 свердловчан набрали сто баллов на ЕГЭ

19:19 | 24.08.2020

Фото: city-yaroslavl.ru

На Едином государственном экзамене сто баллов набрали 128 свердловчан, об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.



В этом году максимальный результат на экзаменах показали на 12 человек больше, чем в 2019. Отметим, что 8 выпускников получили сто баллов сразу за два экзамена.



В настоящее время результаты ЕГЭ получили все выпускники. Во время экзаменов было обнаружено 16 случаев нарушения порядка проведения. Всего экзамены в этом году сдали 17 тысяч выпускников 11 классов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»