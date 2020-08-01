Шестерых участников ОПГ, незаконно обналичивших 12 миллионов, будут судить в Свердловской области

19:01 | 24.08.2020

Фото: avto.goodfon.ru

В Свердловской области будут судить шестерых участников организованной преступной группы, незаконно обналичившей 12 миллионов рублей, об этом рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.



В отношении пятерых мужчин и женщины в возрасте до 35 лет возбудили уголовное дело по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Было установлено, что группа действовала с ноября 2018 по август 2019 года в Екатеринбурге. Денежные средства они обналичивали, используя компании-однодневки.



«Органами внутренних дел проведено более пяти бухгалтерских судебных экспертиз, а также ряд фоноскопических экспертиз. Объем уголовного дела составил 38 томов, из них 8 томов - это обвинительное заключение. По предварительным сведениям, обвиняемыми был извлечен доход в сумме более 12 000 000рублей. Накануне заместитель прокурора Свердловской области Вадим Чукреев подписал обвинительное заключение. В ближайшее время резонансное уголовное дело ГУ МВД направит для рассмотрения по существу в Октябрьский суд Екатеринбурга. Подобные дела считаются довольно редкими. Аналогичное дело последний раз рассматривалось в 2015 году в Кировском районном суде Екатеринбурга. Тогда члены похожей организованной группы получили до 4,5 лет лишения свободы. При этом конфискованные у них денежные средства в сумме порядка 13 миллионов рублей обращены в собственность государства», - поделился полковник Горелых.



Фигурантам дела грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового. О том, чем закончится судебное разбирательство в свердловском главке пообещали рассказать в дальнейшем.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»