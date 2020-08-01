В Свердловской области проведено 6204 исследования проб на коронавирус

18:46 | 24.08.2020

Фото: rt.com

Свердловские медики за день провели 6204 исследования проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.



За сутки было обследовано 6089 человек.



Всего на Среднем Урале проведено 1 193 763 исследования, обследовано 1 121 027 человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»