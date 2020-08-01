Свердловская прокуратура помогла погасить долги по зарплате перед работниками Мариинского прииска

18:37 | 24.08.2020

Фото: finrussia.ru

В Свердловской области по требованию прокуратуры погасили задолженность по зарплате перед работниками АО «Мариинский прииск». Всего руководство задолжало 391 работнику более 31,1 млн рублей.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, долг накопился за июнь-июль 2020 года. После проведения проверки сотрудники ведомства потребовали устранить нарушения, а также оштрафовали юрлицо на 50 тысяч рублей. Кроме того, в суд были направлены заявления о выдаче приказов о взыскании задолженности.



На сегодняшний день задолженность по зарплате перед работниками полностью погашена. Временного директора прииска прокуратура предостерегла о недопустимости в дальнейшем подобных нарушений.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»