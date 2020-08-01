Свердловская область получила премию «Инновация»-2020

18:22 | 24.08.2020

Фото: Ельцин Центр

Представители Свердловской области стали лауреатами премии «Инновация»-2020 в сфере современного искусства. Награждение проходило в Нижнем Новгороде.



Жителей региона отметили в номинациях «Куратор года» и «Проект года», об этом рассказала «Областная газета». «Куратором года» стала Светлана Усольцева, автор проекта «Идеальная выставка». Лауреатами премии в номинации «Проект года» стали Наталья Конрадова, Александр Сорин и Федор Телков с экспозицией «Урал мари. Смерти нет».



Отметим, что в этом году было прислано 403 заявки на получение премии, в каждой из шести номинаций было выбрано по 5 победителей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»