В Екатеринбурге пройдёт пройдёт фестиваль нового аудиовизуального искусства «Луч»

17:59 | 24.08.2020

Фото: Любовь Кабалинова

В Екатеринбурге в Ельцин Центре с 1 по 6 сентября пройдёт третий фестиваль нового аудиовизуального искусства «Луч». Проект объединяет опытных профессионалов аудиовизуального искусства и начинающих авторов. Главной темой станет «Гиперреальность счастья».



Фестиваль включает образовательную программу, кинопоказы, выставки, концертную программу, показы медиа-проектов на большом экране в Атриуме и на фасаде Ельцин Центра. Откроется фестиваль образовательной программой, которая пройдет онлайн и оффлайн. Также пройдут семинары, посвящённые машинному зрению и автоматическому письму.



Вход на все события фестиваля бесплатный. Подробное расписание фестиваля будет опубликовано на сайте Ельцин Центра.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»