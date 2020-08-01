В Екатеринбурге обновили остановку «Инженера Алиева»

17:36 | 24.08.2020

Фото: Екатеринбург.рф

Сегодня, 24 августа, в Екатеринбурге прошло открытие обновлённой остановки «Инженера Алиева», названной в честь советского энергостроителя Такиуллы Алиева, внёсшего большой вклад в развитие энергетики и электрификации Урала.



В центральной части остановочного комплекса размещена фотография и биография энергостроителя. На торцах остановочного пункта – фотографии военного, послевоенного и современного периода, рассказывающие о становлении и развитии системы общественного транспорта.



Заместитель директора МБУ «Центр организации движения» Евгений Евсеев сообщил, что в дальнейшем на остановке «Инженера Алиева» (в сторону центра) установят табло с прогнозом прибытия общественного транспорта.



Отметим, с 1943 по 1946 год Алиев руководил строительством первой на Урале троллейбусной линии в Свердловске. Его имя присвоено одной из улиц города. Кроме того, на доме, где он жил последние годы, установлена мемориальная доска.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»