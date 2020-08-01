Житель Нижнего Тагила зверски убил своего годовалого сына

17:19 | 24.08.2020

Фото: социальные сети

В Нижнем Тагиле 36-летний мужчина убил своего годовалого сына. Тело малыша обнаружила мать, после чего женщина вызвала сотрудников полиции.



Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, следователям мужчина пояснил, что около 19:00 кормил сына, малыш выбросил бутылочку с едой на пол, от чего отец пришёл в ярость и нанёс ребёнку пять ударов руками в область головы. Мальчик упал на пол и ударился головой, стал хрипеть и скончался.



Как стало известно по результатам судебно-медицинского исследования, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, разрыва внутренних органов и кровоизлияния в мозг.



В настоящее время возбуждено уголовное дело по 4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Мужчина задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.



У супругов есть ещё двое детей – сын и дочка.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»