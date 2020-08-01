В Екатеринбурге благоустройство дворов завершится раньше запланированного срока

16:38 | 24.08.2020

Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбурге по нацпроекту «Жилье и городская среда» преобразятся 34 дворовых территории. 13 объектов уже сданы в эксплуатацию, другие готовы на 50-80 %.



Сегодня, 24 августа, на нескольких объектах побывали министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и заместитель главы Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимиром Гейко.



Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, на всех объектах строительно-монтажные работы выполняются качественно, с существенным опережением графика (согласно планам, все работы должны быть завершены к 31 августа). Во всех дворах асфальтированы проезды и тротуары, установлены наружное освещение, урны и скамейки, оборудованы парковки, зоны отдыха, игровые и спортивные площадки, а также проведено озеленение.



«При проверках мы обращаем внимание не только на красоту, и комфортность благоустроенных территорий. Главное требование к подрядчикам – обеспечение безопасности жителей. Поэтому все оборудование, которое устанавливается во дворах, должно быть обязательно сертифицировано и соответствовать современным нормативам качества. Второе, не менее важное требование к благоустройству площадок – комплексность. Нужно предусмотреть и сделать все, чтобы ими могли пользоваться не только дети, а все категории жителей. И сегодня мы видим, здесь все эти правила соблюдены», – сказал министр.



Владимир Гейко сообщил, что программа благоустройства дворов будет продолжена. По его словам, в этом году было затрачено 270 миллионов рублей, и примерно такую же сумму планируется получить в следующем году.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»