Режим самоизоляции продлён для свердловчан старше 65 лет

16:13 | 24.08.2020

Фото: kg.ua

В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет, а также для больных хроническими заболеваниями. Соответствующий указ №456 подписал губернатор Евгений Куйвашев.



Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, режим самоизоляции для этих категории граждан продлён до 31 августа.



Указ уже вступил в силу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»