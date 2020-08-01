В Екатеринбурге представят комплекс подавления спутниковой связи «Тирада»

15:37 | 24.08.2020

Фото: пресс-служба ЦВО

В Екатеринбурге впервые представят новейший мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тирада». Увидеть его смогут посетители площадки Международного военного-технического форума «Армия-2020».



Как сообщает пресс-служба ЦВО, комплекс размещён на базе армейского Камаза, предназначен для ведения радиоразведки и подавления линий спутниковой связи противника.



В составе кластера техники РЭБ представят также комплекс радиоподавления «Поле-21» для защиты стратегических объектов от крылатых ракет, ударных дронов и управляемых авиабомб, наземный подвижный комплекс радиопомех «Мурманск-БН», станцию помех «Красуха-С4», комплекс «Леер-3» на базе беспилотника «Орлан-10», обеспечивающий разведку и скрытое радиоподавление абонентских терминалов сотовой связи «противника» и др.



В рамках форума пройдет научно-деловая программа с участием ведущих предприятий ОПК, состоится выставка современной и исторической военной техники, а также образцов вооружений. Также состоится «Гонка Героев».



Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет на полигоне «Свердловский» в период с 27 по 29 августа.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»