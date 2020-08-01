Свыше 7 тысяч детей пострадали от укусов клещей в Свердловской области

15:16 | 24.08.2020

Фото: zelenograd-news.ru

В Свердловской области с начала сезона активности клещей от укусов пострадали более семи тысяч детей, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарёва.



Отмечается, что общее количество укушенных клещами свердловчан сейчас составляет 30 756.



По словам Пономарёвой, с подозрением на клещевой энцефалит в свердловские больницы был госпитализирован 141 человек, у каждого третьего диагноз подтвердился. Одна свердловчанка — 75-летняя жительница Нижнего Тагила — не смогла справиться с болезнью и скончалась. В больницы поступили 357 пациентов с подозрением на клещевой иксодовый боррелиоз, у 286 граждан диагноз подтверждён.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»