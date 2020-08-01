Работникам хлебокомбината в Первоуральске задолжали 2,7 млн рублей зарплаты

14:59 | 24.08.2020

Фото: pravda-tv.ru

В Первоуральске после вмешательства прокуратуры погасили задолженность по выплате заработной платы перед работниками ООО «Первоуральский хлебокомбинат».



По сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, перед 181 работником за июнь 2020 года образовалась задолженность по зарплате в размере 2,7 млн рублей.



Прокурор направил в суд 14 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы. В отношении юридического лица прокуратура возбудила административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы в установленный срок), а также учредителю ООО «Первоуральский хлебокомбинат» объявила предостережение.



Учредитель-директор отстранена от руководства, ряд сотрудников уволились.



Долг перед работниками за июнь погашен в полном объеме. Задолженность за июль в процессе погашения.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»