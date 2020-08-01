В Свердловской области изменили размер стоимости услуг ЖКХ

14:44 | 24.08.2020

Фото: gipernn.ru

В Свердловской области пересмотрели размер стандарта стоимости услуг ЖКХ до конца 2020 года. Она устанавливается для расчёта субсидий по оплате коммунальных платежей для тех граждан, которые платят больше допустимой доли в совокупном доходе семьи. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.



Размер устанавливается разный для каждого муниципалитета. Житель Екатеринбурга, проживающий один по новым правилам будет платить на 126 рублей больше, чем в прошлом году – 5 тыс. 174 рубля. Один член семьи, состоящей из двух человек заплатит на 105 рублей больше – 4 тыс. 44 рубля в месяц. В семье из трёх и более человек сумма оплаты составит 3 тыс. 882 рубля в месяц (+102 рубля). В межотопительный период суммы также будут скорректированы: 3 тыс. 30 рублей, 2 тыс. 582 рубля и 2 тыс. 518 рублей в месяц.



Для собственников многоквартирников и частных домов тариф рассчитан следующим образом: 4816 руб./мес, 3800 руб./мес и 3655 руб./мес в период включенного отопления, 2672 руб./мес, 2338 руб./мес и 2290 руб./мес – в межсезонье.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»