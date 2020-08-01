Оргкомитет Ural Music Night анонсировал выступление Уральский музыкантов на ANTYfest

14:21 | 24.08.2020

Фото: организаторы проекта

В воскресенье, 30 августа, в онлайн-формате уральские музыканты выступят на ANTYfest. Об этом рассказали организаторы фестиваля Ural Music Night. Они пообещали новый виртуальный опыт и полное погружение.



«Мы решили объединить все фестивали и придумали международный проект ANTYfest. Сейчас не будем раскрывать все карты, но скажу одно: самый большой сюрприз ждёт зрителей во время трансляции. Уверена, что все, кто не попал этим летом на мировые музыкальные фестивали, смогут улыбнуться»,- сказала исполнительный директор фестиваля Ural Music Night Наталия Шмелькова.



Участниками нового проекта станут уральские музыканты «АлоэВера», EK-Playaz, Nuggers, «Изумруд», Kickin Jass Orchestra, DJ-set от Tim Marley и Арсения Негодяева, «БУЖБА», InterWall, Soul Divers, а также студенты Уральской специальной музыкальной школы при УГМ им. Мусоргского.



Трансляция пройдёт в группе Ural Music Night в сети «ВКонтакте. Начало в 19:00.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»