Инициативная группа за прямые выборы мэров на Среднем Урале собрала 10 тыс подписей

13:59 | 24.08.2020

Фото: Telegram-канал «Народная инициатива»

Инициативная группа по возвращению прямых выборов мэров в Свердловской области собрала необходимые 10 000 подписей в поддержку законопроекта. Сейчас сбор продолжается, поскольку часть подписей могут забраковать.



«Сегодня символичную десятитысячную подпись предлагаем оставить мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому. Надеемся, глава города поддержит идею выборности мэров, будем ждать у администрации города»,- заявили представители группы.



Напомним, законопроект о возврате прямых выборов мэра был внесен в Законодательное собрание Свердловской области. Десять тысяч подписей требовалось для того, чтобы его рассмотрели. Набрать их необходимо было до 11 сентября.



Сбор стартовал с начала августа. В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле полиция неоднократно просила убрать кубы для сбора подписей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»