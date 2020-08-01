Два человека попали под поезда на Среднем Урале

13:37 | 24.08.2020

Фото: pixabay.com

За минувшее воскресенье в Свердловской области два человека попали под поезда. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.



Первый инцидент произошёл в 10:25 на 44 км станции Седельниково. Молодой человек 2001 года рождения находился в колее пути. Машинист увидел его, подал сигнал и применил экстренное торможение, однако парень на сигналы не отреагировал. От полученных трав он скончался на месте происшествия.



Другой инцидент произошёл на станции Верхотурье. Грузовой поезд сбил 18-летнего молодого человека. Машинист также применил экстренное торможение и вновь наезда предотвратить не удалось. Пострадавшего госпитализировали.



Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»