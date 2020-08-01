Коэффициент распространения COVID-19 в Свердловской области держится ниже единицы

13:13 | 24.08.2020

Фото: РИА Новости

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, составляет 0,8 балла.



Напомним, рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 21 августа – 124; 22 августа – 121; 23 августа – 129; 24 августа – 127. Сумма – 501.



Дата – количество заболевших: 17 августа – 141; 18 августа – 149, 19 августа – 147; 20 августа – 139. Сумма – 576.



Rt – 501/576= 0,8.



За сутки в Свердловской области зарегистрировали 127 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 24482 человек. Выписано 62 человека. Общее число вылечившихся достигло 19568. Скончались ещё шесть человек, за всё время – 409.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»