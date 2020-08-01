Число заражённых COVID-19 в России превысило 960 тысяч

12:51 | 24.08.2020

Фото: РИА Новости

За последние сутки в России выявлено 4 744 новых случая коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 65 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 2 456 человек.



Больше всего заражённых в Москве (625 человек), Санкт-Петербурге (182) и Московской области (148).



Всего на сегодняшний день в России выявлено 961 493 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 448 летальных исходов, выздоровело 773 095 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»