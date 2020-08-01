409 человек с COVID-19 скончались в Свердловской области

12:41 | 24.08.2020

Фото: primorsky.ru

В Свердловской области зарегистрировали ещё шесть случаев смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 409.



За сутки на Среднем Урале зарегистрировали 127 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 24482 человек. Выписано 62 человека. Общее число вылечившихся достигло 19568.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»