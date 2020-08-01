Путин наградил гендиректора «Уральских авиалиний» орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

12:24 | 24.08.2020

Фото с сайта utravel.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Согласно указу, генеральный директор ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.



Кроме того, в числе награждённых заместитель гендиректора по организации лётной работы – лётный директор «Уральских авиалиний» Игоря Космакова. Он получил орден Почёта.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»