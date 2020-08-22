Lamborghini попала в аварию в Екатеринбурге

Накануне вечером в Екатеринбурге произошла авария с участием Lamborghini и Skoda Rapid. Есть пострадавший.Как рассказали в ГИБДД Екатеринбурга, водитель Skoda Rapid ехал по дублеру улицы Металлургов со стороны Московского тракта в сторону улицы Викулова, при повороте налево в нарушение дорожной разметки допустил столкновение с автомобилем Lamborghini, который двигался в попутном направлении по полосе, предназначенной для встречного движения.В результате аварии водитель Skoda Rapid получил сотрясение головного мозга и был госпитализирован.