На Урале водитель сбил лося и погиб

11:19 | 24.08.2020

Фото: pixabay

Минувшей ночью на трассе Пермь – Екатеринбург, в районе поворота к санаторию «Зеленый мыс», мужчина на иномарке сбил лося.



Произошло это около часа ночи. Водитель Volkswagen наехал на перебегавшее дорогу животное, которое выбегало дорогу справа налево по ходу движения машины. В результате столкновения погибли и лось, и водитель.



На месте ДТП размещены знаки, предупреждающие автолюбителей, что на этом участке могут переходить дорогу дикие животные.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»