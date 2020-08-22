Пассажиры электропоезда «Ласточка» Екатеринбург – Тюмень получат скидки

10:39 | 24.08.2020

Сегодня, 24 августа, билеты на скоростной электропоезд «Ласточка» Екатеринбург – Тюмень начнут продаваться со скидкой. Об этом сообщается на сайте ОАО «РЖД».



Акция распространяется на места для сидения в вагонах второго класса поездов «Ласточка» №814/811 Екатеринбург – Тюмень.



Размер скидки зависит от количества оформляемых проездных документов. При покупке билета в одном направлении скидка составит 20%, а при оформлении билетов туда и обратно в период с 24 августа по 31 декабря — 40%.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»