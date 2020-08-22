Роспотребнадзор обновил карту распространения COVID-19 в Свердловской области

Карта распространения новой коронавирусной инфекции в Свердловской области обновлена. С начала пандемии в регионе подтвердили 24 355 случаев COVID-19.По данным на 23 августа, 62% пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся в Екатеринбурге. Также в лидерах по количеству заражённых держатся Нижний Тагил (1 418 человек – 5,8%), Первоуральск (654 – 2,7%) и Верхняя Пышма (592 – 2,4%). В остальных свердловских муниципалитетах менее 500 человек с коронавирусом.COVID-19 по прежнему не выявлен у жителей Таборова.