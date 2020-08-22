Дирекция фестиваля документального кино «Россия» перенесла сроки проведения кинофорума на Урале

09:48 | 24.08.2020

Фото: rossia-doc.ru

Дирекция открытого фестиваля документального кино «Россия» заявила о переносе сроков проведения кинофорума. Обычно фестиваль проводится в начале октября, но в этом году его открытие состоится в конце ноября.



Причиной измерений стало продление ограничений по профилактике распространения коронавируса.



Директор фестиваля Георгий Негашев отметил, что сейчас площадки переносятся в онлайн-формат, но кинофорум должен быть исключением, поскольку предназначен для полного зала зрителей.



«Его главные преимущества – полные залы, возможность общения режиссёров с публикой, живые дискуссии и обмен мнениями. Поэтому мы оставляем офлайн-формат и переносим время проведения. Очень надеемся, что за это время карантинные меры будут отменены. Тогда мы сможем принять в Екатеринбурге участников из разных городов и стран, показать их фильмы нашей публике», рассказал Негашев.



В настоящее время дирекция проводит отбор фильмов для двух фестивальных конкурсов (общеэкранного и телевизионного кино). Уже поступило более 250 заявок.



Почётными гостями на XXXI фестивале, согласно планам, станут представители французского телеканала ARTE с программой фильмов, редактор телеканала БРИКС с программой «Молодое кино стран БРИКС», специалисты из Русского географического общества с программой «К 200-летию открытия Антарктиды» и представители Российского государственного архива кинофотодокументов с программой, посвящённой 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»