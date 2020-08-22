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09:48 | 24.08.2020
Фото: rossia-doc.ru
Дирекция фестиваля документального кино «Россия» перенесла сроки проведения кинофорума на Урале
Причиной измерений стало продление ограничений по профилактике распространения коронавируса.
Директор фестиваля Георгий Негашев отметил, что сейчас площадки переносятся в онлайн-формат, но кинофорум должен быть исключением, поскольку предназначен для полного зала зрителей.
«Его главные преимущества – полные залы, возможность общения режиссёров с публикой, живые дискуссии и обмен мнениями. Поэтому мы оставляем офлайн-формат и переносим время проведения. Очень надеемся, что за это время карантинные меры будут отменены. Тогда мы сможем принять в Екатеринбурге участников из разных городов и стран, показать их фильмы нашей публике», рассказал Негашев.
В настоящее время дирекция проводит отбор фильмов для двух фестивальных конкурсов (общеэкранного и телевизионного кино). Уже поступило более 250 заявок.
Почётными гостями на XXXI фестивале, согласно планам, станут представители французского телеканала ARTE с программой фильмов, редактор телеканала БРИКС с программой «Молодое кино стран БРИКС», специалисты из Русского географического общества с программой «К 200-летию открытия Антарктиды» и представители Российского государственного архива кинофотодокументов с программой, посвящённой 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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