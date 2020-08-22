Водитель Audi в Екатеринбурге протаранил машину своей супруги

В Екатеринбурге возле цирка владелец чёрной Audi Q7 несколько раз на скорости въехал в стоящий на парковке автомобиль.По словам владелицы пострадавшего авто, виновник аварии – её муж. Официально они ещё не разведены, но уже расстались, и таким образом мужчина решил отомстить. Затем виновник происшествия проехался вокруг здания цирка и влетел в препятствие.К месту инцидента прибыли сотрудники полиции. Водителя иномарки пришлось доставать из машины – он был без сознания. Саму Audi забрал эвакуатор. На момент аварии в протараненном автомобиле никто не находился.