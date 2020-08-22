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20:05 | 23.08.2020
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В уральском лесу пропал мужчина на велосипеде
Приметы: рост 170 см, полное телосложение, серые глаза, тёмно-русые короткие волосы. Последний раз его видели в чёрной куртке, чёрных штанах и чёрных высоких ботинках.
Если вы знаете, где может находиться пропавший – сообщите об этом инфоргу поиска Дарье по номеру телефона 89321259188.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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