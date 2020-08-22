В уральском лесу пропал мужчина на велосипеде

20:05 | 23.08.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области в посёлке Луговом без вести пропал Александр Плотников. 20 августа он с велосипедом ушёл в лес и не до сих пор не вернулся, передаёт поисковый отряд «Лиза Алерт».



Приметы: рост 170 см, полное телосложение, серые глаза, тёмно-русые короткие волосы. Последний раз его видели в чёрной куртке, чёрных штанах и чёрных высоких ботинках.



Если вы знаете, где может находиться пропавший – сообщите об этом инфоргу поиска Дарье по номеру телефона 89321259188.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»