Свыше восьми тысяч свердловчан за сутки обследованы на COVID-19

19:58 | 23.08.2020

Фото: РИА Новости

По данным на 23 августа, за сутки в Свердловской области было проведено 8429 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 8117 человек.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 187 559. Обследовано всего 1 114 938 человек.



За сутки в Свердловской области зарегистрировали 129 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 24355 человек. Выписано из больниц за сутки 63 человека. Общее число вылечившихся достигло 19506.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»