Паводковая ситуация в Нижнем Тагиле стабилизируется

18:09 | 23.08.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле продолжает стабилизироваться паводковая ситуация. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



Огороды начали освобождаться от паводковых вод. Уровень воды на временных гидропостах за сутки снизился на 25-30 см. От паводковых вод уже освободились 30 огородных участков, 25 их них в коллективном саду «Пищевик», другие пять – в СНТ «Автомобилист».



Остаются подтопленными 42 огорода в СНТ – 15 участков в «Шахтёре», по шесть участков в «НТМК-10», «Энергетик» и в посёлке Евстюнихав, пять в «Пищевике» и четыре в «Надежде». Дома не подтоплены.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»