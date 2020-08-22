Коммунальная река затопила Втузгородок в Екатеринбурге

17:11 | 23.08.2020

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

Сегодня, 23 августа, в Екатеринбурге на пересечении улиц Мира и Академической на проезжей части разлилась коммунальная река. По словам местных жителей, вода появилась из-за прорыва трубы.



Сотрудники Водоканала отключили в домах холодную воду. Без неё остались, в том числе, жители домов по улице Блюхера.



Сейчас коммунальщики работают над устранением аварии. Сразу после этого воду в дома обещают вернуть.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»