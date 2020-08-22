Новости дня
15:31 | 23.08.2020
До +23 °С и почти без осадков: погода в Свердловской области на начало недели
В понедельник, 24 августа, в Свердловской области ночью +6...+11 °С, днём +17...+22 °С. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь; ночью и утром в отдельных районах туман. В Екатеринбурге ночью +8...+10 °С, днём +19...+21 °С. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.
Во вторник, 25 августа, в Свердловской области ночью +8...+13 °С, днём +17...+22 °С. Облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь. В Екатеринбурге ночью +10...+12 °С, днём +20...+22 °С. Облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
В среду, 26 августа, в Свердловской области ночью +9...+14 °С, днём +18...+23 °С. Переменная облачность, местами кратковременный дождь. В Екатеринбурге ночью +12...+14 °С, днём +21...+23 °С. Переменная облачность, без существенных осадков.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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