К аквапарку в Серове пришёл медведь

14:19 | 23.08.2020

Фото: ТАСС

Накануне, 21 августа, в Серове в районе развлекательного центра «Пляж», расположенного на Первом разъезде, заметили крупного медведя. Произошло это в вечернее время, около 22:00.



Сообщение об увиденном хищнике опубликовано на официальном сайте Управления гражданской защиты Серовского городского округа.



Отмечается, что сейчас район патрулируют сотрудники полиции. Жителей и гостей города просят быть осторожнее.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»