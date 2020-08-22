Новости дня
13:57 | 23.08.2020
Фото: mos.ru
Коэффициент распространения COVID-19 в Свердловской области снизился до 0,87
Напомним, рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.
Дата – количество заболевших:20 августа – 139; 21 августа – 124; 22 августа – 121; 23 августа – 129. Сумма – 513.
Дата – количество заболевших: 16 августа – 150; 17 августа – 141; 18 августа – 149, 19 августа – 147. Сумма – 587.
Rt – 513/587= 0,87.
Напомним, за сутки в Свердловской области зарегистрировали 129 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 24355 человек. Выписано из больниц за сутки 63 человека. Общее число вылечившихся достигло 19506.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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