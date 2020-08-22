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13:17 | 23.08.2020

Фото: interfax.ru

4 852 новых случая COVID-19 выявлено в России

За последние сутки в России выявлено 4 852 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 23,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 73 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 3 162 человека.

Больше всего заражённых в Москве (611), Санкт-Петербурге (180) и Московской области (164).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 956 749 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 383 летальных исхода, выздоровело 770 639 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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