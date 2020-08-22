Почти половина новых заражённых коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга

12:56 | 23.08.2020

Фото: Andrew Theodorakis / Getty Images

По данным на 23 августа, за последние сутки в Екатеринбурге зарегистрировали ещё 57 случаев новой коронавирусной инфекции.



За сутки в Свердловской области зарегистрировали 129 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 24355 человек.



Состояние 81 госпитализированного оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 151. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано из больниц за сутки 63 человека. Общее число вылечившихся достигло 19506.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»