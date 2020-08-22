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12:28 | 23.08.2020
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с 77-й годовщиной победы в Курской битве
«Мы никогда не забудем героев-танкистов, мы не забудем трудовой подвиг тыла, огромный вклад Свердловской области, ставшей военным арсеналом страны, настоящей кузницей Победы»,- сообщает глава региона.
Также губернатор отмечается, что на свердловских заводах была произведена треть всех российских танков военного периода. На Курской дуге прошёл боевое крещение Уральский добровольческий танковый корпус, снаряжённый на личные средства и сбережения уральцев. По словам Куйвашева, можно по праву гордиться тем, что Екатеринбург и Нижний Тагил получили почётное звание «Город трудовой доблести».
«Курская битва продемонстрировала всему миру мощь советского оружия, блестящее воинское мастерство и непоколебимую силу духа солдат и офицеров нашей армии. В День воинской славы России я хочу выразить самую искреннюю благодарность и глубочайшее уважение ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, людям легендарного поколения победителей, давших нам высокий пример мужества, патриотизма, гражданственности, верного служения Отечеству»,- сказал губернатор.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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