В Екатеринбурге открылась выставка о детях войны

11:57 | 23.08.2020

Фото: организаторы выставки

В Екатеринбурге в Музее кукол и детской книги в Литературном квартале открылась выставка «Как это было». Она посвящена теме детства в военное время.



Посетители могут увидеть предметы быта военного времени, детскую военную литературу и игрушки (немецкие солдатики 1940-х годов, советские игрушки 1960–1990-х). Кроме того, в музее воссоздан интерьер ленинградской квартиры того периода, поскольку внимание уделено именно детям в блокадном Ленинграде.



Как отмечают организаторы, все представленные предметы погружает в атмосферу суровых военных лет и в деталях рассказывает о том, как рано повзрослели работавшие на заводах и в госпиталях дети.



Выставка будет работать до декабря 2020 года.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»