В Екатеринбурге иномарка проехалась по лежащему на дороге мужчине

11:39 | 23.08.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Минувшей ночью, около 03:30, в столице Урала на переулке Слободском, 45/1 иномарка наехала на пешехода. Об этом сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.



По предварительным данным, 45-летний водитель Volkswagen Polo (стаж 20 лет) ехал со стороны Компрессорного и допустил наезд на пешехода, лежащего на проезжей части дороги. В результате инцидента мужчина от полученных травм скончался на месте аварии.



«Наезд произошёл на неосвещенном участке дороги, пешеход был одет в одежду темного цвета»,- сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.



Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»