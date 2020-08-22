В Первоуральске ищут пожилого мужчину с возможной потерей памяти

11:33 | 23.08.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Первоуральске Свердловской области без вести пропал 81-летний Фагил Ялалтдинов. 22 августа около 8:00 он ушёл из дома и до сих пор не вернулся. Мужчина нуждается в медицинской помощи, а также у него возможная потеря памяти.



Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, карие глаза, седые волосы. В момент исчезновения был одет в чёрную куртку, тёмно-серые брюки, чёрные зимние полуботинки и кепку.



Если вы видели пропавшего мужчину – сообщите об этом инфоргу поиска по телефону 89634405105 (Светлана).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»