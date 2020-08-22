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11:33 | 23.08.2020
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Первоуральске ищут пожилого мужчину с возможной потерей памяти
Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, карие глаза, седые волосы. В момент исчезновения был одет в чёрную куртку, тёмно-серые брюки, чёрные зимние полуботинки и кепку.
Если вы видели пропавшего мужчину – сообщите об этом инфоргу поиска по телефону 89634405105 (Светлана).
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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