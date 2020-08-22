В Екатеринбурге прошёл турнир по боксу от RCC Boxing Promotions

10:53 | 23.08.2020

Накануне в Екатеринбурге состоялся турнир по боксу от RCC Boxing Promotions. Возглавил его поединок российских легковесов Павла Маликова и Заура Абдуллаева.



«Главный бой стал настоящим украшением шоу – в ринге сошлись бывшие друзья и одноклубники, которые ещё два года назад жили в одной квартире. Уральский боксер Заур Абдуллаев и Павел Маликов дрались за статус сильнейшего легковеса России – оба входят в тройку, поэтому противостояние было принципиальным»,- отметила пресс-служба RCC Boxing Promotions.



Абдуллаев шесть раз за семь раундов отправил Маликова в нокдаун, после чего оформил нокаут и одержал 12-ю победу в профессиональной карьере. Для него эта победа стала первой после поражения американцу Дэвину Хейни в поединке за титул временного чемпиона мира. Тогда боксёр получил перелом скулы и больше полугода потратил на восстановление.



Также в Екатеринбурге уралец Магомед Курбанов одержал победу над Ильёй Очкиным; Станислав Калицкий, представляющий Академию единоборств РМК, потерпел поражение Дмитрию Хасиеву из Владикавказа; уральские боксеры Иван Никонов, Евгений Ляшков и Игорь Адлейба одержали победы в своих встречах.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»